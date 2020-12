CNN has published a comprehensive report on Alexey Navalny's own investigation into who tried to kill him. The answer, spoiler, is—the Russian state security services under Vladimir Putin.

Don't miss the moment where CNN reporter Clarissa Ward comes to visit suspected FSB assasin Oleg Tayakin. Sheer courage.

CNN опубликовал полностью свой вариант расследования и вот момент, где они пришли в гости к убийце Олегу Таякину https://t.co/4i1sxzXbVy pic.twitter.com/dPrax1beiR — Ivan Zhdanov (@ioannZH) December 14, 2020