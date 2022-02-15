Trip out to Froggy 2000

The audio to FROGGY 2000 by Rosalie Graziano is incredibly weird and I dig it. It starts at the 1:20 mark. Without the audio, the animation looks like something out of a sweet children's show. Turn the volume up, though, and you'll find yourself drifting off into a fever-dream. I would gladly listen to a whole album of this mind-melting audio.
As Rosie herself says in YT:
THIS IS ONE OF MY FULLY ORAGAL MOVIES /SONGS /ILLUSTRATIONS /STORY /MUSIC AND OLD FASTION STOP ACTION ANIMATION. THIS IS PART 1 OF 7 [ FROGGY 2000.] COME SEE WHART BROUGHT FROGS AND APOLLO 13 TOGETER.IN THIS MOVIE. CREATED IN 1999 -2000 .IT TOOK MANNY HRS. HARD WORK. JUST TO ANIMTE 1 MIN OF STOP ACTION IT COUD TAKE UP TILL 4 TO10 HRS.DEPANDING ON HOW MUSH ACTION OR DILOG IS IN THE SEEN .PS I OWN THE COPYRIGHT ON THE APOLLO 13 CARTOONS. PS THE FROGS IN BACK GROWN MUSIC ARE REAL /I JUST OVER LAPED FROGGS WHIT FROGGYS AND SOME MUSIC .