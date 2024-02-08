DEZNUUTZ, 2HI, VENMO, and 3,000 other vanity license plates rejected by New York's DMV

The New York Department of Motor Vehicle blocked requests for more than 3,000 vanity license plates in 2023. WGRZ asked for and received the list of them all. There are many reasons why a plate request may be rejected, ranging from the "use of the number zero (0) between two letters to form a word" to, of course, "combinations that are considered obscene, derogatory or offensive."
It's obvious why SHEEEEET or I3AT4SS would be nixed. It's less obvious why someone would even want VENMO or APPLEPAY as their plates.
SHEEEEET
REGIA69
K4MIK4ZE
DRTYSKAG
SIDECHIX
TAPEWORM
LIIO
BYEBEECH
BABYARM
2DMN1CE
SMDJ1
JZ99999
HODGES69
IDG4F
SHZWET
OI1IO
BMFSGOAT
4300040S
SPAM
TDF1511C
MTA726
710546C
T23J27B3
OHSH3T
ITCHOFF
HOON43VR
DUKYOU
4DH03
HRNY4U
BXRATED
U777Z
VANSPORT
8B8BB
BREADHOE
T910211L
LIU66666
911LOL
FENTY
OI197G0
TYPESHYT
AAC5665
SMN1551
RIPNLIPS
SHLABWGN
LIBHOL21
UPURUS
43HOONIN
BAU88888
EMS223
KVWOOOO
1NVALID
MOVEBIH
TTY00000
DEEZNUTT
POOH4
THEBGD
3UROTRSH
1970C10
LACED
OMWTYB
T029111G
IONFWU
CUL1TO
TI09766C
ONLYGAPS
FAHHAQ
GTOFFMDK
HONKYAF
1974S040
PRSHBISH
NSXCTASY
BB888B
NOFWITCH
BUTS3X
FPHILLY
BICHON3
T771382G
FNARLENE
BDYBAG
MYLFHNTR
5EXTME
J7777777
AHH5H1T
FEDLAW2
TII2282C
PUNTO5
LSIDTRIP
SLO5HOE
BADAZSQ5
BEZ69
NY3LIMO
ZELLE
37TAXI
IRAMDHER
DOB22222
PD66
TNYPNS
WATDAFAQ
TG44456
67427SO
FQBIDEN
ORG8ZM
T10723BC
SMDH
VIEJON69
FWDNUDZ
S2323
HEYSL3T
EZ911
5PICKS
DMFB73
DFD223
LYFCUCKS
BOOSTHOE
FOREEEEE
T747999
HEMIFAFO
KIZMYA55
FOXHM
EMS4LF
W205HO
Z33993
DEE2NUTS
IFYBPCE
JANKYAF
MYSXYHOE
8B8B
2023Z06
1974911S
IDKSAF
C4NCERSX
CIUCCIO
CHUNCHE
NALOXONE
T28B19RG
FAFO8
PUNI984
QTOTO
GAPSRUS
DRKUMAR
BCHBAD
KILNEM
SYDECHIK
DRGLRD
GTOFFMYD
37TAX1
V1B8R
S3NDHELP
IS500
APPLEPAY
BAFNGOOL
ONE77777
DRUNKAF
NOFA7CHX
REDRUM2U
SMDB
MYKEHUNT
MUVBETCH
F4RTBOX
VFE92
OODOTDOT
EPALOLZ
DELC0911
VHONG69
JJJ0911
2HI
CHAMOY
FAFOSS
FNCOLD
OI955G0
PPPPPPPP
2019Z07
EFYU2
GFD217
FOGCUE
PEWPEW45
T99999
JANCO
POTTYGUY
OLLLLLO
DODGE
AS999999
NYCETTS
PHAHKIT
M4K1LLA
IITIM316
FCUPAYM3
911S040
5IDECHIC
POS88
TEKTON
99S500
CHOL02
MEDIC311
30Q010AA
2IS
CARTE1
4SSPAT
MFD457
SKHMFRST
T11IIT
BOOOOGER
OAKLEY
EFYUII
007FNP
WHOL1GAN
NOVATEK
BOOTTY
JESS69
BAFNGUUL
999L9999
4YA7A7A
LFGOSFST
NE8G2RO
OI999G0
SMLWANKR
OO168
FAHRT
THICCH03
LUVVETTS
NOFXDAD
A55HOE
JUSDT1P
ZZZ143
OO100
PEKER
GTFOHHOE
NGGAPLSE
DUCKKU
I3AT4SS
NOTDPOPO
SCR3WS
S3X769
VISA
BADA55C6
GTFOTWB
BULLS69
DUCKER
EXCEL
UBERXL
OGTPR
FRKNCKN
HMUHOE
SWAGR69
BUSA69
BROKEAS
HUGOOOOO
FWNKYNTS
BOOGR
BUCKYEA
CAI99999
DZZNUT5
TBETY30C
T73NY42G
STJFC
3003030A
FDEMCTS
WHOF4RTD
DSS22ZZ
FSTASFAQ
NHFD347
MEDIC8
B3CHOTA
BFDX30
SMDIRS
T17J593C
457MFD
A555A
EMS05
777Z77Z7
WHINEA55
A7777AZ
WYDBBY
BABYWYD
FOFFB
KITTYKLR
DIOR
TOTODILE
DUCKITT
DIEIDIOT
URVOM1T
CXNT
FLASHM3
DGY5TL
SCLPD
FAHP
BEOTCH01
7Z77777
NCPD66
DS81TCH
YAAAAAAY
S200005
FFNRNGR
MILFMISL
NY66666
TIC16TOC
PICAPICA
LFGM215
XX911XX
PAWG
MYFF150
25101C
MEDIC3
RIP69
BROKESS
FEHOOOO
SIUUUUU
KI88888
URAINUS
FSCHOOL
CHILIN69
QC88888
SMB
T11AA10G
T16S433G
TDIES
SPOO1BUS
JAAAAAAG
455M4N
NOMORFOX
PICACHU
MESSSSSI
UZ005
BA11D1CK
VAFONGU
05Z4B4U
OFSGVN
84NGBUS
WIDEMOFO
5EMS
OIOIO
BULL5H1T
B1CHO
BIGW4NG
SRRYBICH
TELNET
YAAMOOK
T12B27
MILFIN
EXECUT
6NH9
B30TCH
LFGM3TS
DAAAAAAA
RAMH3R
WITAF
FOHYO
BYOBHOE
T148FHMC
2FNBD
MDFNGR
YUCK9FOU
OOO0007
NARCO1
NARCO2
UMADLMAO
GETFVCKD
MMG
FNADAM
XYXYX
TI81244C
OOO010
LANPYPE
1776FAFO
K9FAFO
PAPI69
DODODODO
YKYMF
TACOS3X
8BPB58
DL999999
FHKUMEAN
OMFGT4
TOP911
PUSHNNP
NOGVMT
KIMTLC
0H66LKR
MULE69
YRMOMAHO
1MSILVER
BLACW1NG
K1LLACAS
CL1FFORD
ICESPICE
NFRSSMD
BBYG1RL0
FATNSLO
ZI888888
FLOV3
R1ZZZ
PW888888
30K007QA
LV3NOH0
HEDGE1T
1HA8UALL
S55S
A1M
L8RSKUNT
FRESHAF
FRNDFOUT
V1P02
D3ALER
V02MAX
O6DBAT
LOLFAQ
T16D466G
T113B15G
NOTA1K
MRS1K
RW1TCH
LFGG3
UHOUHO
NHFD345
DR1P1N
DO88888
USAMOFO
G4BBY69
FHUCK46
M1NHA5
BYOTCH
FAQJRK
FGOLF
TOPGOLF
JWJ88888
B8B88BB
KEPFNGON
B4STARD
WOOK1EE
S1DEPECE
IIII
HDMI
FAFO2ND
NE6R1TA
S1DEPC3
RD10HEAD
HOLYFS
C4BRON
T8L3R4NC
V01
URP1LOT
RRRRR
5TUNAD
PW1NCESS
MSCH1VUS
F1TZYY
B1GTR3Y
2002Z06
OT1SMA
SINGON
WF66666
KOOOOOOL
DAAAAAA
S2KBRN
MERRMA1D
DNTPN1C
R1L1FE
AZB41N
BKAF
GOLFL1FE
A8LLLLLL
HOESALE
FAN50NLY
E10H55A
T127KSDC
PA1GE1
SAR4L1FE
T8222C
M1SSB58
WJL88888
KLLR67
CH3TBOX
RAWDAWGY
B670132
K1TTYGRL
LUCKYMF
30K0070A
39A1389
DKCHIT
SELLROCK
12LFG
GNG5TA
GT1I
FERR4R1
ARMSRUNR
BOATSNHO
LFGG4
MYMOFO
AZYUW1SH
FAFOO
FFAFO
C2256
BOB1TO
NFLOW
1TR1KPNY
QU1GG
T3RD
FN7
LFGM4
SLTYB
GR8S3X
BADDESTB
THPD201
BIKRSKUM
BKRSKM
RB71Z28
APEXF1T
S1D3PC3
MOVETF
HOTFMESS
W1LDTRK
YRRRSMD
SHVIT
1IOG1I
MICROPP
RUNHOES
NEGROOX
JENNYPOO
MURDRVIC
NE1SON
6MULE9
1R1SH96
SL1DIN
OIL10
ANTRAX
M3DEAD
MURDA3V
MANC1LLA
L1NKSS
F1N1SH
BSMFFR
L1M1TD
DAV1DR
K1TTY
44MAG
EFENDY
SMFR
MUJAH1D
GI001FN
A1NTLOUD
H1M
LAL1TA
LAT1P1CA
T27B11NG
WR1GHT1
Z1111Z
1NERT1A
FAKU2
USDEA
NOOTLC
TETAM
STIPOS
PAULICE
ECTO1P
LTUYAMMG
SPOOKS
IDFWUBIA
DEDAS5
N3GR17A
22S117
P3N15
DBA6
EPH1V3
NASCAR
CE1TIC
LAZYHOE
STORM1N
IDFWYUUU
HOTKNUTS
4FEKSKE
G1VE
SHDMFA
FZGIVO
OFXGVN
GRNGBL1N
R3DN1T3
IFVKHER
911TRUTH
SIDHO
QQ000000
W88888WP
CUNXTUZ
RJF1LLF1
S10WDOWN
VANDAL
WEND1GO
FOMYWAY
KGMF
VMFDT5
B1GPOPP4
K1RKLAND
G01AZO
T1ZZY
UNT1L
METSM1N1
S1NNER
T1NAAA
DTF69420
BLESS556
FCCKIT
HAWKH1LL
LSK1LLA
SUB1SNX
THTBLKN
T23J123C
SVRDT1ES
RYUDTF
SIDEGRL
WH1T3M4N
25Q0496
46RLFGM
B1RCH
XKXKXX
CRU15N
BASTRDO
NA1N1KA
ZOOM1ES
1II1L
T2006C
LUVMLFS
V3NDR1TE
63601LY
A11YCUDA
R1LFE
B8BS58B8
1960300F
N1TERYDR
79A3999
XPAP1X
A1PH4
NOP1CS
I747I
06XLR
SMDBIDEN
HIIEEEEE
ENDME
G01D3NLO
ATW1NMOM
BUMPYAF
MEDIC733
STUGOZZ
TR1X
TURBSK1
Z068600
4CH1CKIE
PDFD
N4RC07
LOVING1T
AJD88888
MC99999
P4P3L1T0
CAFF1END
DHAKA1YA
S5S5S5
B1LLAH
VAGGON
CRWDKLR1
BK1YNNY
GOB1RDZ
MWWMWMWW
BTSTCZY
M1RSA
OR66A55M
TB1LICI
OMW2FTP
SHE1KHG
PR1TTY
FA660T
Z1A883
16T120
TW1ZTD
LVMLFS
DEB1T
JOLT
SKYRIM
AYOOOOO
MGASM
CRESCUE1
M1NGO
2K1ROLLA
CA1N0
NVRM1ND
MAG1STR8
VENMO
1LLWRX
ERND1T
XINYA
M1R4ND4
Q96083IJ
NOP1C5
NYC3I
QF1FTE
IYA1YL
NPD201
S1K30
Q9Q9Q9Q9
II1III11
FRPD
PH1LLTHY
EMOGPOOP
NC1701G
F1SHN
LGFD292
JOESNUTS
L1V2XLR8
ZL12023
LNK1NBIO
T1S1SWAY
W1TCHN
OO98
AUREV01R
GFD122
R1GHTNOW
DB11VOL
LIIILI
POSIT1VE
GS88888
POS1TIVE
YOURV1EW
NYRA
8675309G
PAND1T1
PAND1T2
MID10S
ICFWORK
BICHOTA8
DATBISH
B3NDOV3R
DON1YOR
LM888888
B3RN1C3
D1GIT4L
RA1DEN
USDMLOL
8IIIIII8
81TCHWLF
BRDKLR
SMB313
2FAFO
SXYMF
UN1TED
URACONT
RETMEDIC
BB8B8B8B
OBSID1AN
CFD292
DURNGHOE
JIN66666
BILZNUTS
M1ST4K3
P4JAR1TA
SUP911
R000000
RICH1ES
WYTBYTCH
5UX25UK
RAVN69
QU1ET
LFGDH
CAL1CE
N11RVANA
FR3DD13
D1RTYD4N
T1GG3R
VEESNUTZ
VFDGUYS
I8YA
LFGMJI
XXXKKX
AD1L
2DALOOMF
TIH2
SH31BY
B1ZN1SS
IMHIM69
WANG123
OMW2EUB
SMACKMY
5STUGOTZ
M5HYT
X5MF85
GRML1N
ISL1CKI
SMDHAHA
POODOO
3IOH55A
30H55A
WEEM1N1
B4J4PNTY
FVKUMNY
JUT1APA
WHT1WNTD
HOWZ1T
RIVR1S
T14E30
FFSGOOO
MFBDAS
AV1TAR
BESTFIT
HEA1HEN
LFGBILS
ICRMNFD
J01R1DE
B1GB01
MF88888
NEWG1RL
QLQCBRON
1MDADDY
1P1ECE
NYRVCFD
1CECRE4M
107E733
89080D
8II8
7Z7Z77
SYDCHC
FOH
HIF1VE
TAL1BZ
K1LLZZ
DLCEV1TA
DASL1CE
MGA5M
ST4RG1RL
L1VEW1LD
TUH1N
K1LL4U
12G993TT
GTSAF
CRS04LIF
CAP1AHAB
HAWK1N
ALT1MA
AFD715
WEIRDEAD
PMAGNET
FXKB1DEN
JUST1L
POOPS1
LOG1ST1C
Z7Z77ZZ7
XX77777
POOPS2
TA90NYC
WEALLCIT
FEDRL1
SCATCAP
K1WOJO
1MBLEST
QQQ88888
WETPUSEA
Y888888Y
B4DHAB1T
PSHUTUP
CRUEL1A
1NSULATE
AM1HAN
BAAAAA
D1YA
Z1PPI
MRV1CE
HOEBAG
RETAWD
WHAT40R
6R8WH1TE
PPPOOPOO
MRM1ATA
K1TCAT
BUCU
D3ADP001
BILZZNUT
DOR1AN
SUB1EFLW
VV1P
M1F1VR
19KA69
CHP1PT
SAMAN1HA
WAPAHH
III00111
16OOO
HEM114
G2GBISH
LUCIDA1R
ST1FF
R1SEN
SFMF90
LOB001
NITTI
B1SM1LAH
FNITTI
AMG63HO
NCCI701D
NE1N
STEEL1X
MMNWNM
LIEBAR
SOOMOIST
BINX
NANSLIMO
ANYTEXT
PL4T1NUM
ESQAF
WNG1T
CLAPT
5FFD
BUT1ER3
CROOOOOW
L00SNTZ
RIVNR1S
YA666666
ROSIE69
B500S4
BAIIIII
KAV1TA
T106228D
IXKXXKXI
BTCPLZ
HAPPENIS
LFGJA17
KRZYB7CH
L1T
M4L1KK
JPNUTZ
B3ST1A
HE10K1TY
SSLOW1LE
NOFIXGVN
LUC1ANAS
BTRCUP69
D4N13L
MASEQ1V
SHYTFYRE
B1ACKOUT
DH66666
ADH1KAR1
TREX
UID10T
VOMTCFFN
MER1CA2A
SURF1N
H1F1VE
D1PSET
R1CHMAN
FACKU2
B1UBA11Z
IAN911
GOTT1NT
VIP0000
KHANVICT
SIDCK
SIDCK2
EFYOU2
YOLOMF
7777777I
FDAT
SM1LEZ
CL1PP3D
FNCYL1KE
SUPBCHSS
QU1NNY
N1RVAIR
P1ER50N
FLY1NLO
JFP88888
KERM1T
C10SER
NYCV1XXN
NYP10IO
RDN1MBUS
SMAORW
T10B10C
M1KES
PD293
RETRDPD
FD8788
PICTR1T
TINT911
NSA0I
MGA5M
5LFGM
P1COLO
Z1LLA
B4BYB1UE
FHK88
GAT1CO
2ZIPS
ZUUUUUC
OVERT1M3
BULMAN69
T71887S
I320NHRA
DTB4L69
H1TM4N
BIGASZ
LC777777
DEN1Z
STUTGOTS
PR1YAA
I0MPG
IMADBAG
EZR1DE
M11111
S57FELON
3SQU1RE
1SLAM
7111095S
A1CHMY
F1AC00
S58
EV1LG
FD52NY
NFD147
S168
REN1TA
PLA1D
8LFGM6
BU5T1N
69WIFES
R1CKETY
TI6AL4V
SKUM
POOHSTIX
DZZNUTZ2
A11EN17
HE1NZ
GR1MM2
FAHQUAD
D1LD1L
F1RM2
D1GGS14
CAL1SE
ALEX1LMO
C1VIC
DN1T3
ZOC13TY
S1LVRHWK
BASEDAF
IG1VUP
TCJ1718
ZZZZ777
MOT092
CITIA1R
ABADA55B
GETNAKEY
CMHPOOH
1BADAS72
YEVGEN1Y
SMBKMD
PIZDET
YU77777
SNDLUDE
A55H4T
NVIDIA
HOOPA
ST11NA
VAD1M
TWTWFL
T1215C
LEAPFROG
B1AZ3
L1SABEAR
DOLPH1N2
71H0455
MAJ1D
SJODIOTO
1MPULSIV
DZ1ADZ1A
LFG1714
LSPD
W1SHBONE
4FXSAKES
B1GBUX
R1KERS
FL4K0
5K1TZ0
RUNN1NL8
ART1ST
ZZ7777ZZ
FANGUUL
M3D1T8
LP777777
S1KZAY
SON1X
E1IFE11I
MYSPACE
M4L1KG
1NFOSEC
DFI
BL1EVE
ZJN88888
81TCHPLZ
SENDH3LP
T634788
IDGF
DONR1GHT
STUGOTZU
OMW2CYB
FRB1RD
BILLSLFG
8W888888
POOPY
DR1PPIN
5DOTOH
HA1FPINT
KAOS69
IGNUTZ
NADER1AN
THMBL1NA
P1NGDULC
R1DETHE
WI11RUN
4FXSAYK
ST1NGR
H04SH0
4FAKSAKE
05TS61
WVWWVW
VAFAKULO
EFNTROY
BADAZ27
IDFOXWY
BRU1ZER
DARKL1FE
B1LLS01
JARV1C
W3THEPP1
OHFFS
OH4FS
SALCO1A
F1GTR
OP71MUS
OHFOURFS
FLO69
Z3ROFQS
XXKKXK
L1LBLUE
EV1L87
IAN0911
TI03266C
D1M370
BUYD1RT
55ATA3
S1XTY9
SS5AKM
S5SAKM
77777LC
1MA550
SY88888
N1NTAI
B1GKITTY
OHH4FS
MAN1ACAL
BEAN3R
ST1NGRA
AMGTF
T32IA28C
O4FS
SW1FT1E
NOFNWAY
GN1TE
DICBAG
FD1147
4N1KK1
DR3AMB1G
OBNOX1S
ARS3PWR
SP1FFY
S1NGSAAB
T27J11G
FN25MPH
ORAMIT
8AD80Y
3ZR1DR
8B8B8DBB
NVID1A
TR1KST3R
DIE
BA1BARIA
C02NOMO
BEEFYAF
BLDBATH
GEESPOTT
80081ES
NARCOTIC
NARCOT1C
PHI11IPS
STUTGTS
S1ERRA
66BADAS
1N5UL1N
FAHCKT
RW1THB
MDIC
BIGGJUNK
YOURARAT
GDZ1LLAA
8Q888888
ZAYV1ON
B1GD4D
SIUUUUUU
R1TENOW
TR1PLT3
TOU9450C
PPD3142
FCCKYEA
O001O
L1VER
NAG1LLAG
MI1KTEA
JJRLL1C
ZZ7777
SBAND1T
NAK3DZ
GTFAWAY
FATHOES
CH1MPUM
L1STWME2
LFGNYMTS
SMALLD
911NOTHX
TREESOM3
THEW1ZRD
DUCKME2
A55MAN1
B1GCHRIZ
JN88888
O8888
T801113G
COT1LION
G33333
EPCOT
COTIL10N
NQS99999
NQS88888
GRAYR1DR
MOVEHOE3
N1TEM4RE
FAKJU
RSTBTCFC
340B
QKAF
YUHD1G
LFGNYY
B1NGMN
1CNFIXIT
EFFYEA
PU55GLR
QU1ET1
VMAF
SOFT1E
KLMAO
99999LZ
ZOZ1LLA
TS1TS
S1RQU1K
M4RT1NEZ
AWOOOOOO
L77777C
A1S
V1EJ0
N1TEMAR
SMDWYAL
L1L1TH
B1CHOTA1
D11AMOND
K1RBYCAR
NY38PD
NY18PD
BOTCH
NV1D1A
MASDURA
BOUJEB
GETNAILD
BUKW1LD
BADDDD69
B8BB88B8
L4DYB1RD
MOMOB1LE
SN1PER1
SSSSSSS1
FCCRB
ALAM1N
M3L1TE
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